На Орловщине началась проверка образовательных учреждений к новому учебному году

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четверг
3.08.2017
11:36:37
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На Орловщине началась проверка образовательных учреждений к новому учебному годуПриемные комиссии оценят состояние зданий, наличие системы безопасности и многое другое. До конца каникул осталось меньше месяца и только в Орле в этом году почти 4 000 первоклассников сядут за парты.
Пока лидером среди учебных заведений остается школа №51 — в ее двери войдут 202 "новеньких". "Серебро" самого гостеприимного учреждения выиграла школа №50 – туда придут 150 новых учеников, а "бронзу" — лицей №40, который примет 149 «новобранцев». Меньше всего школьников в настоящий момент зарегистрировано в школе №3 им. А.С. Пушкина — всего 23 человека.
В мае этого года из учебных заведений города Орла выпустились 1 357 старшеклассников и 2 783 девятиклассников. Однако, как показывает статистика управления образования, их места недолго будут пустовать.
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