Новости версия для печати Губернатор Вадим Потомский поручил проверить степень готовности к отопительному сезону Глава Орловской области выразил опасения, что осень будет ранней и холодной. В связи с этим отопительный сезон может начаться раньше обычного.



«Можно только прогнозировать. Постоянно все меняется. И с учетом того, что у нас такое лето, я боюсь, что у нас будет ранняя осень, и осень будет холодная. Если это будет так, значит, мы должны быть готовы.



Надо переговорить с теми предприятиями, которые у нас арендуют сети, и смотреть, насколько они готовы. Как прошла подготовка домов, как промывка и т.д. Всю эту информацию надо собрать, и прежде всего, нужно подготовить детские сады, школы, интернаты, дома престарелых, детдома».



Напомним, как правило, отопительный сезон начинается после того, как среднесуточная температура в течение 5 дней не превышает 8 градусов.





Юлия Сулим

3 августа 2017 года







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