2 августа в Мценске из окна четвертого этажа выпал ребенок

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четверг
3.08.2017
11:36:48
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2 августа в Мценске из окна четвертого этажа выпал ребенокСледственное управление СК РФ по Орловской области проводит доследственную проверку.
Как сообщает официальный сайт ведомства, следователи установили, что малыш находился дома с мамой. В утренние часы женщина занималась приготовлением завтрака для детей и находилась на кухне. В это время ребенок, оставшись без присмотра взрослых в своей комнате, забрался на подоконник и выпал из окна четвертого этажа.
Ребенок с множественными телесными повреждениями был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в Мценскую ЦРБ.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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