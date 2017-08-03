Сегодня стартовали памятные мероприятия, посвященные 74-й годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков

|
четверг
3.08.2017
11:36:52
|
|
Сегодня стартовали памятные мероприятия, посвященные 74-й годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиковЕсли бы не мужество и героизм отцов, дедов и прадедов, в середине 20-го века история Орла могла бы прерваться. Мы - в неоплатном долгу перед защитниками.
Митинги памяти пройдут во всех районах областного центра. Сегодня цветы возложили к подножию монумента генералу, погибшему за освобождение Орла, Леонтию Николаевичу Гуртьеву. Он погиб 3 августа 1943 года.
Героизм и мужество, проявленные при освобождении города, оценили уже сразу. Впервые в истории был дан военный салют. И именно в адрес фронтовиков сегодня звучат самые искренние слова благодарности. В Орле их осталось всего 250 человек.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта