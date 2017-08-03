Новости версия для печати Сегодня стартовали памятные мероприятия, посвященные 74-й годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков Если бы не мужество и героизм отцов, дедов и прадедов, в середине 20-го века история Орла могла бы прерваться. Мы - в неоплатном долгу перед защитниками.



Митинги памяти пройдут во всех районах областного центра. Сегодня цветы возложили к подножию монумента генералу, погибшему за освобождение Орла, Леонтию Николаевичу Гуртьеву. Он погиб 3 августа 1943 года.



Героизм и мужество, проявленные при освобождении города, оценили уже сразу. Впервые в истории был дан военный салют. И именно в адрес фронтовиков сегодня звучат самые искренние слова благодарности. В Орле их осталось всего 250 человек.





Татьяна Напольских

3 августа 2017 года







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