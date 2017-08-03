Новости версия для печати В Покровском районе утонула восьмилетняя девочка Она была на пруду с подругами и под присмотром взрослых, но спасти ребенка не удалось.



Как сообщает официальный сайт Следственного комитета по Орловской области, ЧП произошло 2 августа. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в водоеме вблизи деревни Вязоватое Покровского района утонула 8-летняя девочка.



По данному факту следственными органами инициировано проведение доследственной проверки.



Предварительно установлено, что малолетняя потерпевшая отправилась купаться под присмотром своего дяди. Во время купания девочка нырнула под воду и утонула.



В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



МЧС отмечает - отдыхали дети в необорудованном месте, купание в этом озере не было разрешено, пляж не был оборудован. Спасатели обращаются к жителям области с просьбой: во избежание трагедий отдыхать только на официальных пляжах!

Фото ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро

3 августа 2017 года







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