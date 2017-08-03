Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Поклонимся и мертвым и живым. Сегодня стартовали памятные мероприятия, посвященные 74-й годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.



- Жертвы жары. Восьмилетняя девочка утонула, двухлетний малыш выпал из окна.



- Вода не только камень точит, но и бетонные плиты смывает. Когда начнутся ремонтные работы на болховском Синицыном Мосту?



- «Наш общий рубеж». Орловская молодежь поможет севастопольцам восстановить мемориалы.



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Вести-Орёл

3 августа 2017 года







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