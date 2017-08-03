Новости версия для печати В Болхове идет ремонт мостов Принцип «Сделать один раз хорошо и надолго» работает не всегда. Так, к примеру, в прошлом году отремонтировали один из болховских мостов. Укатали в него немалую сумму средств. А вот про систему водоотведение забыли. В результате уже сегодня этот мост из автомобильного стал пешеходным. Его размыло. Если не принять меры, Синицын мост останется только в памяти болховчан.



Плохое состояние мостов - проблема всего региона. До многих вообще никогда не доходил капитальный ремонт. А как показывает практика, бесконечное латание и подмазывание дыр в конечном итоге ни к чему хорошему не приводит. Так, к примеру, в Болхове пять мостов. Недавно один из них из проезжего стал пешеходным.



Капитального ремонта на мосту, который в народе называют Синицын, не было с 60-х годов прошлого века, а буквально месяц назад из-за дождей обрушилось две плиты. Если так пойдет и дальше, размоет весь мост.



В прошлом году проезжую часть отремонтировали, положили новенький асфальт. Но вот о системе водоотвода не позаботились. В результате дождевая вода, а в этом году ее оказалось очень много, сама проложила себе путь, размыв при этом пешеходную зону. Как рассказал директор МУП «Благоустройство г. Болхова» Сергей Азаренко, пришлось перекрыть движение. Провели экспертизу. Она показала, мост небезопасен и требует капитального вмешательства. Уже составлен проект, есть смета на работы. Без малого он бюджету обойдется от 5 до 10 миллионов рублей. Обещают его сделать уже к 1 ноября.

Борис Скворцов, глава г. Болхова: «Будет полностью снято покрытие моста, уберем стену, что в два кирпича. Проведем заливку бетона, укрепим откосы двух стен. Предусмотрено и укладывание труб, которые позволят потоку воды уходить, чтоб не было размыва. С двух сторон от моста будут бетонные основания, которые предотвратят оползень». А вот мост через реку Орс уже, можно сказать, отстраивают заново. При этом движение не перекрывают. Конструкция из металлобетона. Практически готова первая полоса. Через месяц, по словам строителей, приступят ко второй. Уже к концу октября строители обещают его полностью сделать.









Анна Вайсергисер

3 августа 2017 года







На главную страницу





