Новости версия для печати Роман Кошелев – лауреат городского конкурса «Лицо города» в номинации «За высокие спортивные достижения» 4 августа в Орле будут чествовать лауреатов городского конкурса «Лицо города». Это те люди, которыми сегодня могут гордиться земляки.



Роман Кошелев, выпускник губкинской школы, что в Малоархангельском районе, школьником просто хорошо бегал, и на районных соревнованиях спринтерскую дистанцию 60 метров преодолевал менее чем за 8 секунд. На первом же курсе факультета физической культуры и спорта Орловского Госуниверситета в беге на 60 и 200 метров выполнил норму первого взрослого разряда. Это стало сенсацией факультета. Стремительного на дистанции парня тут же приметили прозорливые тренеры, их было немного в начинающейся спортивной карьере Романа - Анатолий Комаров, Александр Рыбалов. Легкую атлетику он не воспринимал как серьезный вид спорта, и тогда в жизни возник бобслей. Тем более что они очень подходят друг к другу. Быстрый на рывок Роман и тяжелый боб, жаждущий скорости.



Первые места на Кубке России 2015 года, на Чемпионате России 2016-го, «золото» на Всероссийских соревнованиях 2016 года. Особенности этого вида спорта в том, что тренируют спортсмена в Орле, в Москве же только отбирают в сборную. И если об орловском парне знают в мире большого спорта, значит наша школа чего-то стоит. Накануне Дня города Роман вернулся из подмосковного Парамоново, где он полным ходом готовится к олимпийским играм 2018 года.



Главные болельщики чемпиона Романа Кошелева – его семья. Жена Лена - она тренер по спортивной акробатике, и сын Максим - ему 11 месяцев и с видом спорта он еще не определился. Но у таких отцов в семье вырастают настоящими мужчинами.









Иван Молчанов

3 августа 2017 года







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