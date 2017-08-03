Новости версия для печати В Орле в результате ДТП с участием маршрутного ПАЗика пострадала женщина-пассажир Она не удержалась и упала в салоне автобуса.



Как рассказала инспектор отдела пропаганды региональной ГИБДД Татьяна Дубровская, ДТП с участием маршрутки произошло 2 августа в областном центре в половине девятого утра. В Советском районе Орла ПАЗ врезался в легковой автомобиль. В результате пострадала одна из пассажирок.



После установления диагноза женщина была опущена домой.



Также накануне в Орле задержано три пьяных водителя. Еще один мужчина отказался от медицинского освидетельствования.





Юлия Сулим

3 августа 2017 года







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