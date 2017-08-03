В Орле возможны отключения электротранспорта

|
четверг
3.08.2017
18:45:52
|
|
В Орле возможны отключения электротранспортаПеребои в работе запланированы в ночное время.
Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, до 20 сентября, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и в связи с проведением ремонтных работ дорожного полотна по улицам Тургенева, Лескова и Наугорскому шоссе, в период с 23.00 до 6.00 возможны отключения участков контактной сети горэлектротранспорта:
- по ул. Тургенева (участок от ул. Лескова до ул. Брестской);
- по ул. Лескова (участок от пл. Жукова до ул. Пионерской);
- по Наугорскому шоссе (участок от ул. Лескова до границы города Орла).
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта