Новости версия для печати В Орле возможны отключения электротранспорта Перебои в работе запланированы в ночное время.



Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, до 20 сентября, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и в связи с проведением ремонтных работ дорожного полотна по улицам Тургенева, Лескова и Наугорскому шоссе, в период с 23.00 до 6.00 возможны отключения участков контактной сети горэлектротранспорта:



- по ул. Тургенева (участок от ул. Лескова до ул. Брестской);

- по ул. Лескова (участок от пл. Жукова до ул. Пионерской);

- по Наугорскому шоссе (участок от ул. Лескова до границы города Орла).





Орловское Информбюро

3 августа 2017 года







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