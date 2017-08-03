Новости версия для печати 243 тысячи рублей отдала мошенникам пожилая орловчанка Двое мужчин подошли к женщине на улице и попросили деньги, чтобы якобы заплатить за приобретаемое жилье.



Злоумышленники уверили пенсионерку, что кредит они получат позже и вернут долг с лихвой. За помощь ей обещали денежное вознаграждение в несколько десятков тысяч рублей. Женщина согласилась и сняла в банке все свои сбережения. Получив деньги, мошенники скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело. А стражи порядка в очередной раз напоминают об осторожности при общении с незнакомыми людьми.





Ольга Борисова

3 августа 2017 года







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