Новости версия для печати В Орле открылась выставка Заслуженного художника России Анатолия Костяникова Выставка, которая носит название «Пилигрим», начала свою работу в галерее «Арт-Орел».



Около 100 полотен автора периода с 1990 по 2000 год. В экспозиции можно увидеть работы из различных серий, а также картины крупного формата «Икар», «Прогулка с Веласкесом», «Птицеловы». А еще этюды и эскизы к произведениям, которые находятся в галереях, частных и муниципальных коллекциях в России и за рубежом. Сам художник надеется, что эта выставка позволит увидеть его творчество с другой стороны.

Анатолий Костяников: «Когда я посмотрел в архиве, мне показалось, что работ этого периода около 500.Они были в разных форматах: фотокарточки, слайды, какие-то цифровые изображения. Мне показалось, что зритель не знает меня такого, потому что выставлялось это в основном за рубежом». Выставка продлится до 2 сентября.





Ольга Борисова

3 августа 2017 года







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