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В Крыму проходит Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида»В нем принимает участие талантливая молодежь со всей страны. Там представляют на обсуждение творческие проекты будущего. В четвертой - «музыкально-хореографической» смене - участниками Форума были орловцы.
Напомним, Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» уже в третий раз проходит в Республике Крым. Творческая команда молодежи страны встречается вместе, чтобы пообщаться, послушать мэтров и реализовать то, что можно будет продемонстрировать всему миру.
Участникам четвертой смены повезло: они смогли пообщаться с такими деятелями музыки и искусства, которые давно доказали, что в своем деле они одни из лучших. Российский композитор Игорь Крутой подчеркнул, что главное в творчестве и не только является - уверенность в себе и в том деле, которым занимаешься. Ну, и конечно место проведения форума впечатляет.
Сергей Першин, директор молодежного образовательного форума «Таврида»: «Люди, которые здесь побывали, пропитались этой атмосферой, общением, нашли своих. Они, безусловно, светятся, определенно, точно. Люди, которые здесь побывали, затем развивают то место, в котором живут, и это одна из задач, которые мы перед собой ставим».
А вот Елена Кипер, российский музыкальный продюсер, приехала на «Тавриду», чтобы талантливую молодежь попытаться научить создавать эмоциональные продукты – песни, за которые они смогут взять ответственность перед обществом и понимать, что за успехом всегда стоит работа команды
Игорь Крутой, композитор, народный артист России: «Собираются талантливые ребята на берегу моря, здесь сам Бог посылает развивать талант, встречать, влюбляться, созидать».
Участники из Орла не скрывают эмоций. Это место их вдохновило во всех смыслах. Ульяна Пономаренко, студентка ОГИКа, в Крыму представляла школу современной хореографии, занималась с московскими педагогами.
Елена Кипер, музыкальный продюсер, композитор, поэтесса, сценарист, режиссёр: «И это тоже часть таланта – быть впереди, желать тут же самореализоваться. И мне нравится, что мы можем их этому научить».
Петр Олесов занимался в школе Ольги Кормухиной и Алексея Белова. Учился петь в роковом стиле. Планы на будущее – впечатляют. Хочет открыть свою рок-школу: преподавать экстрим-вокал.
Ульяна Пономаренко, участница 4 смены форума «Таврида» (г. Орел): «Это такая территория творчества. Поэтому обязательно здесь быть, чтобы вдохновиться и переосмыслить то, что ты делаешь. Я сюда приехала, чтобы познакомиться с другими ребятами, и я никогда не общалась с композиторами, а здесь их пять, и они клёвые!»
Главный творческий форум страны завершится 31 августа и объединит на своей площадке более 3000 молодых людей из всех регионов России. Лучшие из них будут приглашены на международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». И возможно совсем скоро на творческом небосклоне появятся и звезды из города первого салюта.
Петр Олесов, участник 4 смены форума «Таврида» (г. Орел): «Таврида» для меня это знакомство с новыми людьми, это приобретение новых знаний, умений и навыков».