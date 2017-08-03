Новости версия для печати В Крыму проходит Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» В нем принимает участие талантливая молодежь со всей страны. Там представляют на обсуждение творческие проекты будущего. В четвертой - «музыкально-хореографической» смене - участниками Форума были орловцы.



Напомним, Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» уже в третий раз проходит в Республике Крым. Творческая команда молодежи страны встречается вместе, чтобы пообщаться, послушать мэтров и реализовать то, что можно будет продемонстрировать всему миру.

Сергей Першин, директор молодежного образовательного форума «Таврида»: «Люди, которые здесь побывали, пропитались этой атмосферой, общением, нашли своих. Они, безусловно, светятся, определенно, точно. Люди, которые здесь побывали, затем развивают то место, в котором живут, и это одна из задач, которые мы перед собой ставим». Участникам четвертой смены повезло: они смогли пообщаться с такими деятелями музыки и искусства, которые давно доказали, что в своем деле они одни из лучших. Российский композитор Игорь Крутой подчеркнул, что главное в творчестве и не только является - уверенность в себе и в том деле, которым занимаешься. Ну, и конечно место проведения форума впечатляет.

Игорь Крутой, композитор, народный артист России: «Собираются талантливые ребята на берегу моря, здесь сам Бог посылает развивать талант, встречать, влюбляться, созидать». А вот Елена Кипер, российский музыкальный продюсер, приехала на «Тавриду», чтобы талантливую молодежь попытаться научить создавать эмоциональные продукты – песни, за которые они смогут взять ответственность перед обществом и понимать, что за успехом всегда стоит работа команды

Елена Кипер, музыкальный продюсер, композитор, поэтесса, сценарист, режиссёр: «И это тоже часть таланта – быть впереди, желать тут же самореализоваться. И мне нравится, что мы можем их этому научить». Участники из Орла не скрывают эмоций. Это место их вдохновило во всех смыслах. Ульяна Пономаренко, студентка ОГИКа, в Крыму представляла школу современной хореографии, занималась с московскими педагогами.

Ульяна Пономаренко, участница 4 смены форума «Таврида» (г. Орел): «Это такая территория творчества. Поэтому обязательно здесь быть, чтобы вдохновиться и переосмыслить то, что ты делаешь. Я сюда приехала, чтобы познакомиться с другими ребятами, и я никогда не общалась с композиторами, а здесь их пять, и они клёвые!» Петр Олесов занимался в школе Ольги Кормухиной и Алексея Белова. Учился петь в роковом стиле. Планы на будущее – впечатляют. Хочет открыть свою рок-школу: преподавать экстрим-вокал.

Петр Олесов, участник 4 смены форума «Таврида» (г. Орел): «Таврида» для меня это знакомство с новыми людьми, это приобретение новых знаний, умений и навыков». Главный творческий форум страны завершится 31 августа и объединит на своей площадке более 3000 молодых людей из всех регионов России. Лучшие из них будут приглашены на международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». И возможно совсем скоро на творческом небосклоне появятся и звезды из города первого салюта.





Юлия Опанасюк

3 августа 2017 года







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