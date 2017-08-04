Новости версия для печати Сегодня в областном центре пройдет праздник «Орел — созвездие любви» Самый романтичный праздник начнется в 15 часов в сквере Семьи города Орла.



Главная идея праздника — возрождение семейных ценностей. В этом году праздник также посвящен 80-летию образования Орловской области и 100-летию органов ЗАГС. Праздник пройдет в лучших традициях — праздничное шествие с гармонистами, песнями и частушками. С днем свадьбы молодоженов поздравят руководители города и области. Молодым семьям они вручат свидетельства о браке, юбилярам — памятные подарки. Всем парам будут вручены сувениры с праздничной символикой.





Максим Шилов

4 августа 2017 года







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