Новости версия для печати В Орловской области появятся наемные дома социального использования Соответствующие документы утвердил глава региона.



Для России это относительно новая практика. Согласно закону наемным домом социального использования считается здание, в котором доля сдаваемых в наем помещений социального жилфонда превышает 50 процентов. Для их строительства и эксплуатации разрешено использовать бюджетные средства любого уровня. Помещения в таком доме разрешено предоставлять лишь тем, кто не признан малоимущим.





Мария Семак

4 августа 2017 года







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