Движение по центральным улицам Орла будет затрудненно до конца месяца

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пятница
4.08.2017
10:17:45
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Движение по центральным улицам Орла будет затрудненно до конца месяцаВ городе ремонтируют дороги.
До 31 августа сужена проезжая часть на следующих участках:
- по мосту «Тургеневский», по ул. Поселковой (участок от кольцевой развязки до примыкания с а\д Крым-2)
- по ул. 1-й Посадской (участок от ул. Комсомольской до ул. Карачевской)
- по пер. Пищевому (участок от ул. 5-й Орловской дивизии до пер. Маслозаводского)
- от ул. МОПРа до пл. Комсомольской
- от ул. МОПРа до ул. Садово-Пушкарной (вдоль домов №№16, 12а, 12);
- по ул. 1-й Курской (участок от ул. Ливенской до ул. Ростовской) проезд будет ограничен до 11 сентября.
Кроме того, 4 и 5 августа движение будет ограничено также в связи с праздничными мероприятиями.
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