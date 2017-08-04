Новости версия для печати Движение по центральным улицам Орла будет затрудненно до конца месяца В городе ремонтируют дороги.



До 31 августа сужена проезжая часть на следующих участках:

- по мосту «Тургеневский», по ул. Поселковой (участок от кольцевой развязки до примыкания с а\д Крым-2)

- по ул. 1-й Посадской (участок от ул. Комсомольской до ул. Карачевской)

- по пер. Пищевому (участок от ул. 5-й Орловской дивизии до пер. Маслозаводского)

- от ул. МОПРа до пл. Комсомольской

- от ул. МОПРа до ул. Садово-Пушкарной (вдоль домов №№16, 12а, 12);

- по ул. 1-й Курской (участок от ул. Ливенской до ул. Ростовской) проезд будет ограничен до 11 сентября.

Кроме того, 4 и 5 августа движение будет ограничено также в связи с праздничными мероприятиями.





Мария Семак

4 августа 2017 года







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