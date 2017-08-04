Новости версия для печати Сегодня в Орловском районе были преданы земле первые защитники Орла Взвод, отбивавший наступление Гудериана в октябре 41-го года. Солдат похоронили там же, где они пали – у лесного массива вблизи деревни Малая Гать. К сожалению, ни одного имени поисковикам установить не удалось. Зато миф о том, что Орёл сдался без боя - развенчан навсегда.



27 солдат и офицеров 146-отдельного батальона конвойных войск НКВД и 201-го воздушного батальона – безымянные солдаты, павшие, защищая Орёл. Сегодня они нашли вечное упокоение, поисковики отряда «Костер», которые и обнаружили останки, предали их земле. Подробности в вечернем выпуске « Вести-Орёл » в 20:45 на телеканале «Россия».





Антон Киселёв

3 августа 2017 года







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