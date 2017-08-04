Сегодня в Орловском районе были преданы земле первые защитники Орла

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пятница
4.08.2017
0:47:48
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Сегодня в Орловском районе были преданы земле первые защитники ОрлаВзвод, отбивавший наступление Гудериана в октябре 41-го года. Солдат похоронили там же, где они пали – у лесного массива вблизи деревни Малая Гать. К сожалению, ни одного имени поисковикам установить не удалось. Зато миф о том, что Орёл сдался без боя - развенчан навсегда.
27 солдат и офицеров 146-отдельного батальона конвойных войск НКВД и 201-го воздушного батальона – безымянные солдаты, павшие, защищая Орёл. Сегодня они нашли вечное упокоение, поисковики отряда «Костер», которые и обнаружили останки, предали их земле.
Подробности в вечернем выпуске «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
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