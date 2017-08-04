Новости версия для печати Парки Орла подготовили обширные программы празднования Дня города Мероприятия будут проходить в течение всего дня. Посетители с смогут найти для себя развлечения по душе. Орловцев и гостей города ждут концерты, викторины, конкурсы, спортивные соревнования, танцевальные мастер-классы и многое другое.



Городской парк культуры и отдыха 5 августа Колоннада парка



12.00 - Открытый чемпионат по Русскому жиму 16.00 - Праздничная викторина «Любимый город» - 16.30 - Открытый микрофон поэзии и прозы «Орел поэтический» - 17.30 - Выступление арт-группы «Ради жизни» Площадка у фонтана ГПК и О



11.00 - Выставка декоративно-прикладного творчества 11.00 – Аквагрим 20.00 – Вечер отдыха под гармонь«Играй, гармонь любимая!» Летняя эстрада



12.00 - Детская тематическая программа «Старинный город на Оке» 13.00 – Выступление академического хора Орловского областного центра народного творчества 15.00 – Праздничный концерт муниципального ансамбля "Славица" 16.00 – Выступление студии восточного танца «Амира» и Федерации спортивного рок-н-ролла 17.00 – Выступление студий современного танца «Creation Move» и «Gree Danse Fam» 18.00 – Гала - концерт творческих коллективов и солистов Городского парка культуры и отдыха 20.00 - «В ритме города» - танцевальный вечер отдыха Яблоневый сад



10.00 – 20.00 Работа Клуба военизированных игр «Лазер-таг» 6 августа Летняя эстрада



14.00 – Успеть за 60 секунд!" – мини-турнир по Силовому Экстриму, посвященный празднованию дня города. 18.00 – Вечера отдыха "Знакомые мелодии" Площадка у фонтана



18.00 Вечер отдыха под гармонь Детский парк Летняя эстрада



16.00 - Праздничный концерт участников международного проекта «Арт-Старт»(под руководством продюсера и композитора - Макса Дэвидсона и руководителя студии MDart – Юлии Юниченко) 17.00 - Открытый молодёжный фестиваль «Зажигай» 18.30 - Праздничный концерт вокальной студии «Живая вода» 19.30 - Праздничный концерт «Тебе, любимый город» 21.00 - Концертная программа ансамбля казачьей песни «Благовест» Площадка перед административным зданием



11.00 - Литературно-игровая программа "Город как книгу можно читать" совместно с библиотекой им. Крылова 11.00 - Летняя школа танцев «Танцуй любимый город!» совместно с танцевальным клубом «Платинум» 12.00 - Игровая программа «Приключения Барбоскиных» 14.30 - Танцевальный мастер-класс «Ритмы Испании» совместно со студией танца «Фламенко» 15.00 - Конкурсно-игровая программа «Путешествие в волшебную страну» совместно с праздничным агентством «Аревик» 16.00 - Мастер-класс «Ритмы улиц» от танцевального коллектива Funky Fish 16.30 - Танцевальный мастер-класс "Восточные сказки" от студии восточного танца "Гранат" 18.00 - Музыкально-танцевальная программа «Ещё не вечер» Площадка «Поляна сказок»



12.00 - Мастер класс по аквагриму «Забавные животные» 13.00 - Показ спектаклей кукольного мини - театра «Колобок» 16.00 - Творческий мастер-класс по изготовлению игрушек из шаров для моделирования Видовая площадка (фонтан «Кони»)



12.00 - Мастер класс по изготовлению фигурной сладкой ваты 13.00 - Творческий мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки «С праздником, любимый город» 16.00 - Шоу программа «Сладкие облака»





Орловское Информбюро

3 августа 2017 года







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