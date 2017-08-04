Парки Орла подготовили обширные программы празднования Дня города

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пятница
4.08.2017
0:47:44
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Парки Орла подготовили обширные программы празднования Дня городаМероприятия будут проходить в течение всего дня. Посетители с смогут найти для себя развлечения по душе. Орловцев и гостей города ждут концерты, викторины, конкурсы, спортивные соревнования, танцевальные мастер-классы и многое другое.
Городской парк культуры и отдыха
5 августа
Колоннада парка
12.00 - Открытый чемпионат по Русскому жиму
16.00 - Праздничная викторина «Любимый город» -
16.30 - Открытый микрофон поэзии и прозы «Орел поэтический» -
17.30 - Выступление арт-группы «Ради жизни»
Площадка у фонтана ГПК и О
11.00 - Выставка декоративно-прикладного творчества
11.00 – Аквагрим
20.00 – Вечер отдыха под гармонь«Играй, гармонь любимая!»
Летняя эстрада
12.00 - Детская тематическая программа «Старинный город на Оке»
13.00 – Выступление академического хора Орловского областного центра народного творчества
15.00 – Праздничный концерт муниципального ансамбля "Славица"
16.00 – Выступление студии восточного танца «Амира» и Федерации спортивного рок-н-ролла
17.00 – Выступление студий современного танца «Creation Move» и «Gree Danse Fam»
18.00 – Гала - концерт творческих коллективов и солистов Городского парка культуры и отдыха
20.00 - «В ритме города» - танцевальный вечер отдыха
Яблоневый сад
10.00 – 20.00 Работа Клуба военизированных игр «Лазер-таг»
6 августа
Летняя эстрада
14.00 – Успеть за 60 секунд!" – мини-турнир по Силовому Экстриму, посвященный празднованию дня города.
18.00 – Вечера отдыха "Знакомые мелодии"
Площадка у фонтана
18.00 Вечер отдыха под гармонь
Детский парк
Летняя эстрада
16.00 - Праздничный концерт участников международного проекта «Арт-Старт»(под руководством продюсера и композитора - Макса Дэвидсона и руководителя студии MDart – Юлии Юниченко)
17.00 - Открытый молодёжный фестиваль «Зажигай»
18.30 - Праздничный концерт вокальной студии «Живая вода»
19.30 - Праздничный концерт «Тебе, любимый город»
21.00 - Концертная программа ансамбля казачьей песни «Благовест»
Площадка перед административным зданием
11.00 - Литературно-игровая программа "Город как книгу можно читать" совместно с библиотекой им. Крылова
11.00 - Летняя школа танцев «Танцуй любимый город!» совместно с танцевальным клубом «Платинум»
12.00 - Игровая программа «Приключения Барбоскиных»
14.30 - Танцевальный мастер-класс «Ритмы Испании» совместно со студией танца «Фламенко»
15.00 - Конкурсно-игровая программа «Путешествие в волшебную страну» совместно с праздничным агентством «Аревик»
16.00 - Мастер-класс «Ритмы улиц» от танцевального коллектива Funky Fish
16.30 - Танцевальный мастер-класс "Восточные сказки" от студии восточного танца "Гранат"
18.00 - Музыкально-танцевальная программа «Ещё не вечер»
Площадка «Поляна сказок»
12.00 - Мастер класс по аквагриму «Забавные животные»
13.00 - Показ спектаклей кукольного мини - театра «Колобок»
16.00 - Творческий мастер-класс по изготовлению игрушек из шаров для моделирования
Видовая площадка (фонтан «Кони»)
12.00 - Мастер класс по изготовлению фигурной сладкой ваты
13.00 - Творческий мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки «С праздником, любимый город»
16.00 - Шоу программа «Сладкие облака»
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