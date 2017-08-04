Новости версия для печати Ветеранская организация Орловщины отметила 30-летний юбилей За это время сделано многое на благо людей пенсионного возраста Активисты стоят на страже социальных прав ветеранов и старшего поколения. Занимаются патриотическим воспитанием молодежи. А еще ведут активный образ жизни – играют, танцуют и поют.



В орловской ветеранской организации в одном строю плечом к плечу стоят ветераны Великой Отечественной, локальных войн и труда. Это движение объединило в своих рядах тех, кто поставил перед собой задачу заботиться о людях «золотого возраста» и передавать свой опыт молодёжи. В Орловской области почти семьсот первичных организаций, отделения есть в каждом районе. Круг вопросов, которыми занимается движение, - широк. Они поддерживают связь с родственниками, погибших во время Великой Отечественной Войны, проводят поисковую работу.

Николай Кутузов, председатель областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов: «Два основных направления: защита социальных прав ветеранов, пенсионеров, старшего поколения. Второе - это духовно нравственное, патриотическое воспитание молодежи». А еще ветераны играют, танцуют и поют, зарядом бодрости давая фору молодым. Боролись и в Битве хоров, принимали участие в спартакиаде - в этом году им покорилась дистанция в 400 и 800 метров.



Своеобразной праздничной ноткой стало награждение. Ветеранам Великой Отечественной, ветеранам труда и участникам локальных войн, вручили ордена и почетные грамоты.



Чуть позже всех присутствующих пригласили на презентацию фильма «Ветераны». В нем - только правдивые истории времен Великой Отечественной Войны, рассказанные участниками.

Абрам Миркин, ветеран ВОВ: «Это фильм показывает, с каким героизмом, отвагой наши солдаты защищали советский народ». Фильм будет показан на Первом областном канале. Увидят его и во всех образовательных учреждениях города.









Анна Вайсергисер

4 августа 2017 года







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