В Орловской области 13 заключенных решили получить высшее образование и поступили в институт

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пятница
4.08.2017
14:05:49
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В Орловской области 13 заключенных решили получить высшее образование и поступили в институтНеобычные студенты решили освоить юриспруденцию, менеджмент и экономику.
Лекций и семинаров в традиционном понятии не будет – обучение проходит дистанционно. Как отметили в УФСИН, обучение поможет осужденным почувствовать себя более уверенно в обществе после окончания срока заключения.
Стоит отметить, что у заключенных есть выбор, куда пойти учиться – можно и в вуз, и в колледж, и в техникум. Информация об этом им предоставляется.
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