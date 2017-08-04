Новости версия для печати В Орловской области 13 заключенных решили получить высшее образование и поступили в институт Необычные студенты решили освоить юриспруденцию, менеджмент и экономику.



Лекций и семинаров в традиционном понятии не будет – обучение проходит дистанционно. Как отметили в УФСИН, обучение поможет осужденным почувствовать себя более уверенно в обществе после окончания срока заключения.



Стоит отметить, что у заключенных есть выбор, куда пойти учиться – можно и в вуз, и в колледж, и в техникум. Информация об этом им предоставляется.





Мария Семак

4 августа 2017 года







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