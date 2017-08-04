Новости версия для печати Михаил Черников - победитель конкурса «Лицо города» в номинации "Служить России" Каждый день командир воинской части и его подопечные, готовы отдать жизнь за Родину.



Полковник Черников командует войсковой частью 03013 как подлинный отец-командир. Ему есть до всего дело: как прошла утренняя побудка, как тянут солдаты ногу на плацу, на утреннем построении поздравит солдата-именинника, вечером разделит ужин с солдатами.



Служить России – семейное дело Черниковых. Жена Татьяна – прапорщик, сын Руслан – курсант академии ФСО, военную форму, сшитую по размеру, примеряет двухлетняя дочка Ксения.





























Иван Молчанов

4 августа 2017 года







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