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пятница
4.08.2017
14:05:55
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Михаил Черников - победитель конкурса «Лицо города» в номинации "Служить России"Каждый день командир воинской части и его подопечные, готовы отдать жизнь за Родину.
Полковник Черников командует войсковой частью 03013 как подлинный отец-командир. Ему есть до всего дело: как прошла утренняя побудка, как тянут солдаты ногу на плацу, на утреннем построении поздравит солдата-именинника, вечером разделит ужин с солдатами.
Служить России – семейное дело Черниковых. Жена Татьяна – прапорщик, сын Руслан – курсант академии ФСО, военную форму, сшитую по размеру, примеряет двухлетняя дочка Ксения.
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