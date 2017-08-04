ИФНС России по городу Орлу предупреждает о новом виде мошенничества

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пятница
4.08.2017
14:05:47
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ИФНС России по городу Орлу предупреждает о новом виде мошенничестваМошенники обзванивают налогоплательщиков и сообщают, что у гражданина есть налоговая задолженность или отсутствует декларация о доходах.
Во всех случаях сообщалось о штрафных санкциях. При обратном звонке у абонентов списывались деньги с телефонного счета.
Налоговая инспекция по городу Орлу обращает внимание, что налоговые органы не обзванивают налогоплательщиков в автоматическом режиме. Всё информирование осуществляется исключительно на официальном сайте www.nalog.ru и в операционных залах налоговых инспекций.
Кроме того, получить необходимую консультацию, в том числе по налоговой задолженности можно по телефону контакт-центра: 8-800-222-22-22.
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