Новости версия для печати ИФНС России по городу Орлу предупреждает о новом виде мошенничества Мошенники обзванивают налогоплательщиков и сообщают, что у гражданина есть налоговая задолженность или отсутствует декларация о доходах.



Во всех случаях сообщалось о штрафных санкциях. При обратном звонке у абонентов списывались деньги с телефонного счета.



Налоговая инспекция по городу Орлу обращает внимание, что налоговые органы не обзванивают налогоплательщиков в автоматическом режиме. Всё информирование осуществляется исключительно на официальном сайте www.nalog.ru и в операционных залах налоговых инспекций.



Кроме того, получить необходимую консультацию, в том числе по налоговой задолженности можно по телефону контакт-центра: 8-800-222-22-22.





Максим Шилов

4 августа 2017 года







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