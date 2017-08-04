Знаменская богатырская застава проведет праздник в честь Дня города

|
пятница
4.08.2017
14:05:57
|
|
Знаменская богатырская застава проведет праздник в честь Дня городаПраздник пройдет 5 августа.
Как сообщает сайт городской администрации, гостей ждут показательные выступления от богатырских дружин из разных городов России. Всех желающих приглашают принять участие в состязаниях на разных видах оружия. Посетители также смогут увидеть старинное подворье со скотным двором, самостоятельно покормить овец, кур, уток, цесарок, гусей, кроликов и прокатиться на богатырском коне. Кроме того, здесь будет возможность угоститься блюдами из русской печи и чаем из самовара.
Программа праздника:
С 8 часов - божественная литургия в ПКЦ "Вятский посад".
С 10 часов — крестный ход до Богатырской заставы.
В 12 часов — закладка камня под храм-часовню великомученика князя Лазаря Сербского.
В 12.30 - приветственное слово и показательные выступления дружин, фланкировка (выступления с холодным оружием).
С 13.10 — работа тематических площадок.
В 15.30 — отъезд от Богатырской заставы в село Альшань (необходим личный транспорт), здесь будет организовано катание на ладьях по реке и экскурсия по музею старинной школы (стоимость программы 200 руб./чел.)
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта