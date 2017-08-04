Новости версия для печати Знаменская богатырская застава проведет праздник в честь Дня города Праздник пройдет 5 августа.



Как сообщает сайт городской администрации, гостей ждут показательные выступления от богатырских дружин из разных городов России. Всех желающих приглашают принять участие в состязаниях на разных видах оружия. Посетители также смогут увидеть старинное подворье со скотным двором, самостоятельно покормить овец, кур, уток, цесарок, гусей, кроликов и прокатиться на богатырском коне. Кроме того, здесь будет возможность угоститься блюдами из русской печи и чаем из самовара.



Программа праздника:



С 8 часов - божественная литургия в ПКЦ "Вятский посад".



С 10 часов — крестный ход до Богатырской заставы.



В 12 часов — закладка камня под храм-часовню великомученика князя Лазаря Сербского.



В 12.30 - приветственное слово и показательные выступления дружин, фланкировка (выступления с холодным оружием).



С 13.10 — работа тематических площадок.



В 15.30 — отъезд от Богатырской заставы в село Альшань (необходим личный транспорт), здесь будет организовано катание на ладьях по реке и экскурсия по музею старинной школы ( стоимость программы 200 руб./чел .)





Орловское Информбюро

4 августа 2017 года







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