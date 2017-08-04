Новости версия для печати Дебют, отмеченный «золотом» и «серебром» С этого года каратэ входит в список состязаний молодежной Спартакиады и воспитанники «Орел-Карат» приняли в ней участие. Восьмые летние игры состоялись в Ростове-на-Дону, и оттуда команда вернулась с наградами.



«Олимпийская семья» - так называются виды спорта, включенные в Спартакиаду. Звучного статуса каратисты добивались не один год. И вот свершилось – в финал летних игр попали лучшие спортсмены от каждого округа - 16 сильнейших бойцов.

Алексей Панкратов, тренер ДЮСШ «Орел-Карат»: «29 июля в Ростове-на-Дону прошел финал летней Спартакиады учащихся России, в котором наш вид спорта – каратэ – был представлен впервые после включения в олимпийскую семью». Из Ростова-на-Дону орловские ребята вернулись с наградами. Асиман Мамемедов провел четыре боя и все - с явным преимуществом. В результате – «золото». Руслан Исхаков завоевал серебряную медаль. В финале уступил сопернику из Москвы всего одно очко.



Теперь ребятам предстоят усиленные тренировки – до конца августа нужно отточить технику, укрепить силу духа, подготовиться морально. Впереди – Первенство России.

Первенство России – ступень к Первенству Мира, которое состоится в октябре, в Испании. Орловские каратисты настроены только на победу.





Мария Семак

4 августа 2017 года







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