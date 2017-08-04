Новости версия для печати Орел посетил Геннадий Зюганов Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.



Вместе с губернатором Орловской области и лидером КПРФ цветы к памятнику В. И. Ленина возложили члены регионального отделения КПРФ.



После возложения цветов Геннадий Зюганов пообщался с орловскими коммунистами, он поздравил их с наступающим днем освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков и вручил новым членам партии партбилеты.



Завершилась встреча фотографированием на память, сообщает информационный портал Орловской области.







Орловское Информбюро

4 августа 2017 года







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