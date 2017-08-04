Орел посетил Геннадий Зюганов

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пятница
4.08.2017
14:06:04
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Орел посетил Геннадий ЗюгановРуководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.
Вместе с губернатором Орловской области и лидером КПРФ цветы к памятнику В. И. Ленина возложили члены регионального отделения КПРФ.
После возложения цветов Геннадий Зюганов пообщался с орловскими коммунистами, он поздравил их с наступающим днем освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков и вручил новым членам партии партбилеты.
Завершилась встреча фотографированием на память, сообщает информационный портал Орловской области.
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