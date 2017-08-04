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пятница
4.08.2017
14:06:00
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- Низкий поклон защитникам. Орел отмечает 74-ю годовщину освобождения.
- Список утонувших – пополняется. И вновь – погиб ребенок.
- Реформа – не за счет жителей. Проблему переселения и обращения с отходами губернатор обсудил с руководством Фонда ЖКХ.
- От помощника медицинской сестры – до главного врача. Алексей Медведев стал лауреатом конкурса «Лицо города».
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