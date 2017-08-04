На Орловщине увеличилось число погибших во время купания в водоемах

|
пятница
4.08.2017
14:05:51
|
|
На Орловщине увеличилось число погибших во время купания в водоемахНакануне в Ливенском районе на реке Кшени утонул 11-летний ребенок. Место там не оборудовано для купания и спасательного поста нет.
Сообщение о том, что в реке Кшени утонул ребенок, поступило в 14.30. В 14.57 местными жителями из воды было извлечено тело мальчика 2006 года рождения. Погибший находился в четырех метрах от берега на глубине одного-трех метров. Ребенок находился в присутствии взрослых, сообщили в региональном МЧС.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта