Новости версия для печати На Орловщине увеличилось число погибших во время купания в водоемах Накануне в Ливенском районе на реке Кшени утонул 11-летний ребенок. Место там не оборудовано для купания и спасательного поста нет.



Сообщение о том, что в реке Кшени утонул ребенок, поступило в 14.30. В 14.57 местными жителями из воды было извлечено тело мальчика 2006 года рождения. Погибший находился в четырех метрах от берега на глубине одного-трех метров. Ребенок находился в присутствии взрослых, сообщили в региональном МЧС.





Татьяна Напольских

4 августа 2017 года







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