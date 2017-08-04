Новости версия для печати Программа переселения жителей ветхих домов в новое благоустроенное жилье должна быть продолжена Об этом говорили Вадим Потомский и первый зам. директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин.



Владимир Талалыкин приезжал в Орел, чтобы обсудить несколько проблем. Напомним, Орловская область в лидерах по выполнению программы переселения граждан из аварийного жилья. Однако расселяют только те дома, которые были признаны аварийными до 2012 года. За пять лет список ветхих домов значительно увеличился.



Также обсуждалась система обращения с отходами и возможность развития государственно-частного партнерства - для того чтобы сложная проблема была решена кардинально, чтобы эти все мероприятия не выплеснулись в серьезный рост тарифов для населения.

Владимир Талалыкин, первый зам. генерального директора Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»: «Здесь все не очень просто. Во-первых, из всех подотраслей коммунального хозяйства как раз отрасль обращения с отходами, скажем так, самая технологически отсталая, несмотря на то, что мы в 21 веке живем, И поэтому требуются серьезные капитальные вложения, чтобы создать цивилизованные сортировочные станции, перегрузку, чтобы эти отходы превратить в полезные фракции, в ресурс».





Татьяна Напольских

4 августа 2017 года







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