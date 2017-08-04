Новости версия для печати В Орле установлены новые топиарные фигуры Специалисты «Зеленстроя» установили две топиарные фигуры в центре города, сообщает пресс-служба городской администрации.



Топиарный «Контрабас» появился на площадке перед театром «Свободное пространство».



































Инсталляцию «Орловская крепость» разместили рядом с Богоявленским собором.





Всего этим летом в областном центре были установлены топиарные композиции «Гармонь», «Лошади», «Орден Отечественной войны», «Земной шар», «Открытая книга» и «Пчела». 1 августа отреставрирована фигура «Орел» на Комсомольской. Сегодня будет приведена в порядок композиция «Медведи» возле центрального парка.





Орловское Информбюро

4 августа 2017 года







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