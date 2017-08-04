Новости версия для печати Алексей Медведев – победитель конкурса «Лицо города» в номинации «Служба во благо людей» В эти минуты в орловском Академическом театре проходит церемония чествования лауреатов городского конкурса «Лицо города». Девять номинаций: умные, целеустремленные, настойчивые, талантливые земляки, которыми могут гордиться орловцы, получают поздравления. Среди них - главный врач детского научно-клинического медицинского Центра имени Круглой Алексей Медведев.



Со своей будущей профессией Алексей Медведев определился еще в школе. Помните, старшеклассники раз в неделю ходили на УПК – учебно-производственные комбинаты, где учились швейному, токарному, слесарному делу. Так вот, первый лицей имени Ломоносова, где учился Лёша Медведев, такую практику проходил в детской областной больнице. Алексей Игоревич до сих пор хранит удостоверение «Помощника медицинской сестры». И это была его первая ступенька в восхождении к вершинам искусства врачевания.



Затем был Курский медицинский университет, взятый с первой попытки – ну, еще бы, с такой практикой, интернатура в детской больнице, одновременно детский хирург Медведев преподает в орловском меде, возглавляет профильную кафедру, защищается. И все это время – обширная практика, поиски и внедрение новых технологий в сфере охраны детского здоровья. По карьерной лестнице доктор Медведев дошел до должности главного врача. И тут возникает идея строительства нового корпуса больницы и перевод её в новый, более высокий ранг: научно-клинический многопрофильный центр помощи матерям и детям. Для этого доктор вошел «во власть», оставив на время так любимое им дело. Три года возглавлял департамент здравоохранения областного правительства, чтобы центр скорее встал в строй, а он сам - вернулся на прежнюю должность. Жалеет, что нет у него ночных дежурств, не положено, поэтому не спешит домой, когда от маленьких пациентов опустеют коридоры. Клиника, которой он отдал столько лет и знаний, стала родной, а все, кто лечится здесь, – добрыми знакомыми. Алексей Медведев взял себе за правило – навещать многочисленные отделения. Новые методики, а он их рьяный поборник, – хорошо. Но внимательный взгляд, доброе слово, шутка, внимание к ребенку скорее способствуют тому, чтобы недуг отступил. Иван Фисюн, заведующий отделением онкологии, гематологии и аллерго-иммунологии НКМЦ им. З.И.Круглой: «У него рабочий день до пяти часов. А я часто вижу, как горят окна его кабинета и в семь, и в восемь, и в девять часов вечера. Это человек, который собрал потрясающую команду из лучших специалистов, которые не только из Орловской области». Так служит он делу, которое выбрал однажды и навсегда. Алексей Медведев, лауреат конкурса «Лицо города – 2107»: «Я счастливый человек, потому что имею возможность быть сопричастным самой замечательной профессии на свете, самому замечательному делу, которым можно заниматься – помогать детям. И это здорово! Я и мои коллеги стараемся сделать так, чтобы в Орловской области детское здравоохранение было одним из лучших в России». Большой, ласковый отец всем 136 тысячам орловских детей, которые ждут выздоровления. Им отдает он свое сердце, знания и любовь.









Иван Молчанов

4 августа 2017 года







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