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День города на улицах Орла

В 17 часов у Александровского (Ленинского) моста откроется выставка орловских художников и народных мастеров. На выставке можно будет увидеть их лучшие работы, посвященные родному краю, познакомиться с творческими людьми и поучаствовать в мастер-классе.

В 18 часов у кинотеатра «Победа» начнется концерт ансамбля «Славица». Артисты порадуют орловцев как новой программой, так и уже полюбившимися вокальными и танцевальными номерами.

Также в 18 часов на площадке у МФЦ стартует Открытый фестиваль боевых искусств «Кубок Победы». Он объединит спортсменов, представляющих три направления единоборств: кикбоксинг, рукопашный бой и бокс. Зрителей ожидают зрелищные бои, показательные выступления лучших бойцов в разных видах боевых искусств и выступления барабанщиков.

На летней эстраде Детского парка в 17 часов начнется молодежный фестиваль «Зажигай!». Его хедлайнером станет орловская кавер-группа «Монте-Карло». В программе прозвучат мировые и российские хиты.

Орловский областной центр народного творчества в 17 часов откроет концерт «Тебе, любимый город!» на площадке по адресу пер. Карачевский, 6.