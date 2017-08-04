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В администрации Орловской области сегодня вручали государственные награды

Их обладатели – люди, которые многого добились в сфере экономики и сельского хозяйства, промышленности, культуры, образования, спорта. Среди награжденных – Геннадий Зюганов.

Одним из первых из рук губернатора Вадима Потомского юбилейный знак «80 лет Орловской области» получил лидер партии КПРФ, Почетный гражданин города Орла Геннадий Зюганов. 
 
Главный коммунист страны в свою очередь вручил главе нашего региона медаль, посвященную 100-летию Октябрьской революции, а всех присутствующих поздравил с 74-й годовщиной освобождения Орла и области от немецко-фашистских захватчиков.
Геннадий Зюганов: «Я – коренной орловчанин. Очень люблю свою землю, и как почетный гражданин города Орла стараюсь все делать для того, чтобы помочь и поддержать свою Родину. Более талантливых писателей, более славного русского духа, более мощной героики, которую впитала за сотни лет наша земля, я не встречал. Не случайно здесь, на Орловско-Курской дуге, был сломан хребет фашистскому зверю, и вопрос водружения Красного знамени Октября, замени Победы над Рейхстагом после разгрома здесь фашистов оставался только вопросом времени».
В списке награжденных государственными наградами – известные орловцам люди. Так, директор института ЗБК Владимир Зотиков награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Звание Заслуженного работника культуры присвоено заведующей отдела музея Тургенева Альвине Молозевой, звание Заслуженного художника России – Ивану Костомарову и Владимиру Блинову, звание Заслуженного работника физической культуры России – тренеру Павлу Суханову. Главврач областной больницы Вадим Мурадян удостоен звания Почетного работника здравоохранения региона. Также сегодня регалии почетного гражданина Орловской области получил генерал-полковник в отставке Виктор Зорин.
 
Свои награды получили педагоги, работники сельскохозяйственных, промышленных предприятий области и многие другие.
 



Юлия Сулим
4 августа 2017 года

 


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