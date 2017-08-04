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В администрации Орловской области сегодня вручали государственные награды

Одним из первых из рук губернатора Вадима Потомского юбилейный знак «80 лет Орловской области» получил лидер партии КПРФ, Почетный гражданин города Орла Геннадий Зюганов.

Главный коммунист страны в свою очередь вручил главе нашего региона медаль, посвященную 100-летию Октябрьской революции, а всех присутствующих поздравил с 74-й годовщиной освобождения Орла и области от немецко-фашистских захватчиков.

Геннадий Зюганов: «Я – коренной орловчанин. Очень люблю свою землю, и как почетный гражданин города Орла стараюсь все делать для того, чтобы помочь и поддержать свою Родину. Более талантливых писателей, более славного русского духа, более мощной героики, которую впитала за сотни лет наша земля, я не встречал. Не случайно здесь, на Орловско-Курской дуге, был сломан хребет фашистскому зверю, и вопрос водружения Красного знамени Октября, замени Победы над Рейхстагом после разгрома здесь фашистов оставался только вопросом времени».

В списке награжденных государственными наградами – известные орловцам люди. Так, директор института ЗБК Владимир Зотиков награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Звание Заслуженного работника культуры присвоено заведующей отдела музея Тургенева Альвине Молозевой, звание Заслуженного художника России – Ивану Костомарову и Владимиру Блинову, звание Заслуженного работника физической культуры России – тренеру Павлу Суханову. Главврач областной больницы Вадим Мурадян удостоен звания Почетного работника здравоохранения региона. Также сегодня регалии почетного гражданина Орловской области получил генерал-полковник в отставке Виктор Зорин.

Свои награды получили педагоги, работники сельскохозяйственных, промышленных предприятий области и многие другие.