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За прошедшие сутки на территории области зарегистрировано 24 ДТП

Как рассказала инспектор отдела пропаганды региональной ГИБДД Татьяна Дубровская, 3 августа в 18:40 водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2193, следовал по автодороге Болхов-Мценск-Новосиль, в районе 86 км не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

3 августа в 20:50 водитель, управлял автомобилем ВАЗ 2143, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю «Лексус», который двигался по автодороге Калуга-Орел со стороны г. Орла в направлении Болхова. Уходя от столкновения, в районе 195 км водитель автомобиля «Лексус» допустил наезд на препятствие - световую опору. В результате ДТП водитель автомобиля «Лексус» получил телесные повреждения.

3 августа в 21:15 водитель, управлял автомобилем «Мерседес» следовал по автодороге Орел-Брянск-Смоленск, в районе 23 км не выбрал безопасную скорость движения на опасном повороте и допустил наезд на железнодорожный мост. Доставлен в ООКБ им. МОПРа, госпитализирован.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

