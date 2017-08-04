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В Орле поздравляют ветеранов

Сенатор Владимир Круглый поблагодарил за наше мирное небо отважного зенитчика Абрама Миркина.

74 года назад 4 августа  наши войска полукольцом охватили Орел и начали наступление. Отвоевать Орловский плацдарм любой ценой – задача танковой группы и стрелковых полков. Ожесточенные бои продолжались всю ночь, но уже на рассвете голос Левитана возвестил об освобождении города. Абрам Миркин в этот день защищал балтийское небо. 
 
Абрам Израилович прошел всю войну с первого до последнего дня. Первый бой - под Лугой, затем - блокадный Ленинград. За 1418 дней войны всего десять из них провел в помещении. Как рассказал ветеран, только за два года войны он войны  сбил 12  вражеских самолетов. Помнит всё: и ту, страшную, июньскую ночь, и блокадный хлеб, и лёд Ладоги. Абрам Миркин награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда». 
 
Уже в мирное время 37 лет Абрам Израилович отдал лёгкой промышленности. Воспитал двоих сыновей, троих внуков, растит четверых правнуков. В свои 97 лет Миркин прекрасно ладит с современной техникой, да и занятия спортом старается не пропускать. 
 
Сенатор Владимир Круглый поздравил ветерана с Днем города и вручил ему памятные подарки, а также книги, посвященные созданию диорамы легендарным орловским художником Андреем  Курнаковым и деятельности известного детского врача Зинаиды  Круглой.
Владимир Круглый: «Мы гордимся поколением победителей. И пусть память о советских воинах, которые освобождали мир от фашизма, живет в сердцах потомков».
На Орловщине в строю сегодня 560 фронтовиков, 31 из них - освободители Орла. И все они помнят, как мечтали вернуться домой с победой и как встречали тот самый майский день.



Надежда Невматулина
4 августа 2017 года

 


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