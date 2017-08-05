Новости версия для печати Победители определены – награды вручены В канун Дня города Первая городская управляющая компания подвела итоги своего традиционного смотра – конкурса «Мой двор, мой район, мой подъезд».



Многие из участников конкурса соревнуются уже на протяжении семи лет - были и победителями, и призерами. Но главная цель этого творческого соревнования - вовлечь в него как можно больше новых участников, найти и заинтересовать в деятельности по созданию зон комфортного проживания людей активных и творческих. Александр Касьянов, генеральный директор Первой городской управляющей компании: «Наша задача – стимулировать активность жителей с тем, чтобы появились новые участники, и они появились, причем, это достаточно молодые люди, они относятся неравнодушно к своему дому, к своему двору, к тому, что их окружает». Лучшим из лучших в канун Дня города вручили заслуженные награды. Без призов и сувениров в этот день не остался никто. Особо отметили и юных участников конкурса. Более подробно о победителях этого творческого соревнования смотрите в очередном выпуске программы « Коммуналка on-line », которая выйдет в эфир во вторник 8 августа на телеканале «Россия 24».





Александр Митрошин

5 августа 2017 года







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