Руководство города поздравляет орловцев с праздником

Уважаемые орловцы!

Поздравляем вас с Днем города и 74-й годовщиной освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков!

Нам выпало счастье жить и созидать в этом прекрасном городе – старинном и, вместе с тем, очень современном, красивом, культурном, духовном!

День первого победного салюта Родины стал днем нового рождения Орла, и дата 5 августа символизирует мужество, доблесть, силу духа и любовь к Отчизне!

В этот день благодарные орловцы поклоняются мужеству и героизму солдат и офицеров, отстоявших независимость Орловщины, независимость нашей Родины! И сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью павших героев!

Благодаря нашим ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, мы под мирным небом строим свое настоящее и будущее. Передаем молодежи лучшие бесценные уроки жизни.

Мы всегда будем гордиться тем, что храбрость орловцев, их выносливость и закаленность обернулись для врага грозной и сокрушительной силой.

Есть в истории любимого Орла, города воинской славы и первого салюта, значимый вклад каждого из вас, дорогие земляки, частица вашего любящего родной город сердца!

Уверены, что вместе мы будем неизменно совершенствовать свой город, наполняя его максимальным комфортом.

От всей души желаем вам, дорогие земляки, в этот большой праздник доброго здоровья, радости, личного благополучия и успехов во славу нашего Орла!

Мэр города Орла В.Ф. Новиков

Глава администрации города Орла А.С. Муромский