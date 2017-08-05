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Сегодня Орел отмечает День города

Уважаемые ветераны!





Дорогие орловцы!





Поздравляю Вас с 74-й годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков!

5 августа 1943 года в столице нашей Родины Москве прогремели исторические залпы артиллерийского салюта. Они возвестили о грандиозной победе Красной Армии под Орлом и Белгородом.

В этом году исполнилось десять лет с момента присвоения городу Орлу почётного звания «Город воинской славы»– за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.

Решение Главы государства тогда и сейчас с глубокой благодарностью воспринято на Орловщине как дань искреннего уважения к легендарному поколению – воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам, труженикам тыла, детям войны.

Мы гордимся героическими подвигами тех, кто с оружием в руках на фронте и в партизанских отрядах не щадя собственной жизни сражался с захватчиками. В нашей памяти навсегда останутся трудовые свершения орловцев, в кратчайшие сроки восстановивших разрушенное войной народное хозяйство.

Наш священный долг – хранить верность заветам предков, делать всё для процветания родного края, воспитывать подрастающее поколение на высоких патриотических ценностях беззаветного служения Отечеству.

В этот знаменательный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия, всего самого доброго.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за героический ратный и мирный труд!



Вечная память воинам, павшим за освобождение Орловской земли!

В. В. Потомский

Губернатор Орловской области