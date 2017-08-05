Сегодня Орел отмечает День города

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суббота
5.08.2017
10:33:55
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Сегодня Орел отмечает День городаПоздравление Губернатора Орловской области Вадима Потомского с 74-й годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.
Уважаемые ветераны!
Дорогие орловцы!
Поздравляю Вас с 74-й годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков!
5 августа 1943 года в столице нашей Родины Москве прогремели исторические залпы артиллерийского салюта. Они возвестили о грандиозной победе Красной Армии под Орлом и Белгородом.
В этом году исполнилось десять лет с момента присвоения городу Орлу почётного звания «Город воинской славы»– за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.
Решение Главы государства тогда и сейчас с глубокой благодарностью воспринято на Орловщине как дань искреннего уважения к легендарному поколению – воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам, труженикам тыла, детям войны.
Мы гордимся героическими подвигами тех, кто с оружием в руках на фронте и в партизанских отрядах не щадя собственной жизни сражался с захватчиками. В нашей памяти навсегда останутся трудовые свершения орловцев, в кратчайшие сроки восстановивших разрушенное войной народное хозяйство.
Наш священный долг – хранить верность заветам предков, делать всё для процветания родного края, воспитывать подрастающее поколение на высоких патриотических ценностях беззаветного служения Отечеству.
В этот знаменательный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия, всего самого доброго.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за героический ратный и мирный труд!
Вечная память воинам, павшим за освобождение Орловской земли!
В. В. Потомский
Губернатор Орловской области
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