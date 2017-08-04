Новости версия для печати В деревне Вязки Орловского района открыли памятник, посвященный вдовам и детям войны Памятники и мемориалы, посвященные памяти тех, кто вернулся с войны и тем, кто не дожил до победы, есть в каждом населенном пункте России. Но триединый мемориал, который открыли сегодня на Орловщине, один на всю страну.



В России у каждой семьи есть свой герой. Живых участников Великой Отечественной войны с каждым годом остается все меньше. В деревне Вязки Орловского района только один ветеран Великой Отечественной. Он перешагнул уже 90-летний юбилей, тех же, кого война лишила детства, гораздо больше. Больше 20 лет назад на месте, где проходили ожесточенных бои 308-й стрелковой дивизии, по инициативе жителей появилась стела. А сегодня здесь, в канун 74-й годовщины освобождения Орла от фашистов, окрыли единственный в России триединый мемориал. У стелы, установленной в память о погибших и вернувшихся с войны, теперь появилась своя семья. С одной стороны установили мемориал в честь вдов героев, с другой - в честь их невинно убитых детей. Идея изобразить в бронзе мать, ведущую за собой шестерых босых ребят, принадлежит организации Дети войны. Памятник возвели на благотворительные средства. Стоимость около шестисот тысяч рублей. В торжественном открытии мемориала военной семье приняли участие губернатор области Вадим Потомский, лидер КПРФ, депутат Государственной Думы РФ Геннадий Зюганов, председатель орловского Облсовета Леонид Музалевский члены регионального правительства, глава Орловского района Юрий Парахин, местные жители. В Орловской области проживает около 13 тысяч тех, кто не держал в руках оружие, но отчетливо помнит те страшные годы и черное небо над головой. И они верят – забывать об этом нельзя и следующим поколениям. Только тогда на земле будет мир.





Анна Вайсергисер

4 августа 2017 года







На главную страницу





