Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
4.08.2017
20:23:58
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В деревне Вязки Орловского района открыли памятник, посвященный вдовам и детям войны

Памятники и мемориалы, посвященные памяти тех, кто вернулся с войны и тем, кто не дожил до победы, есть в каждом населенном пункте России. Но триединый мемориал, который открыли сегодня на Орловщине, один на всю страну.

В России у каждой семьи есть свой герой. Живых участников Великой Отечественной войны с каждым годом остается все меньше. В деревне Вязки Орловского района только один ветеран Великой Отечественной. Он перешагнул уже 90-летний юбилей, тех же, кого война лишила детства, гораздо больше. 
 
Больше 20 лет назад на месте, где проходили ожесточенных бои 308-й стрелковой дивизии, по инициативе жителей появилась стела. А сегодня здесь, в канун 74-й годовщины освобождения Орла от фашистов, окрыли единственный в России триединый мемориал. У стелы, установленной в память о погибших и вернувшихся  с войны, теперь появилась своя семья. С одной стороны установили мемориал в честь вдов героев, с другой -  в честь их невинно убитых детей.
 
Идея изобразить в бронзе мать, ведущую за собой шестерых босых ребят, принадлежит организации Дети войны. Памятник возвели на благотворительные средства. Стоимость около шестисот тысяч рублей. 
 
В торжественном открытии мемориала военной семье приняли участие губернатор области Вадим Потомский, лидер КПРФ, депутат Государственной Думы РФ Геннадий Зюганов,  председатель орловского Облсовета Леонид Музалевский члены регионального правительства, глава Орловского района Юрий Парахин, местные жители.
 
В Орловской области проживает около 13 тысяч тех, кто не держал в руках оружие, но отчетливо помнит те страшные годы и черное небо над головой. И они верят – забывать об этом нельзя и следующим поколениям. Только тогда на земле будет мир.



Анна Вайсергисер
4 августа 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта