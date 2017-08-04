Новости версия для печати Лучшие в своем деле Девять орловцев сегодня получили бронзового орла – награду ежегодного конкурса «Лицо города». У них - разные профессии, отличные друг от друга судьбы, но желание одно – служить людям и делать мир лучше.



Конкурс «Лицо города» проводится в Орле одиннадцатый год подряд. Сотни орловцев уже носят это звание. И все эти годы рядом с ними наш коллега Иван Молчанов. Он первым знакомится с номинантами и создает свой портрет Орла. Иван Молчанов, член жюри ежегодного городского конкурса «Лицо города»: «Мы поняли: что оно очень доброе, хорошее, отзывчивое, открытое, радушное, а главное – человек созидающий». Учитель, спортсмен, ученый, студент - каждый из них вкладывает душу в свое дело. «Призвание» победила Татьяна Захарова, заместитель директора по научно- методической работе Информационно-методического центра города Орла. - В номинациипобедила, заместитель директора по научно- методической работе Информационно-методического центра города Орла. «Служить России» победу одержал полковник Михаил Черников, командир войсковой части 03013, начальник Орловского территориального гарнизона. -В номинациипобеду одержал полковник, командир войсковой части 03013, начальник Орловского территориального гарнизона. «Служба во благо людей» наградили Алексея Медведева, главного врача Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям имени З.И. Круглой». - В номинациинаградили, главного врача Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям имени З.И. Круглой». - В номинации «Творческий успех» лучшим стал Геннадий Калмыков, ведущий методист отдела художественного творчества муниципального бюджетного учреждения культуры «Орловский городской центр культуры». «За высокие спортивные достижения» победу присудили Роману Кошелеву, мастеру спорта России международного класса по бобслею, учащемуся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4 города Орла», победителю чемпионата Мира по бобслею 2016 года. - В номинациипобеду присудили, мастеру спорта России международного класса по бобслею, учащемуся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4 города Орла», победителю чемпионата Мира по бобслею 2016 года. «Большая дружная семья» звание присуждено многодетной семье Александра и Татьяны Офицеровых, воспитывающих четырех детей. Награды получает бабушка Екатерина Богатырева. - В номинациизвание присуждено многодетной семье, воспитывающих четырех детей. Награды получает бабушка Екатерина Богатырева. «За стремление к успеху в сложной жизненной ситуации» награждена Елена Ветрова, инвалид 1 группы по зрению. - В номинациинаграждена, инвалид 1 группы по зрению. - В номинации «Свершение» победил Андрей Дунаев, заведующий лабораторией биомедицинской фотоники Университетской клиники, доцент кафедры приборостроения, метрологии и сертификации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева». «Молодежный лидер» первенство отдано Алене Борисовой, студентке 4 курса бакалавриата по специальности «Прикладная информатика» физико-математического факультета, председателю Объединенного совета обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева». - В номинациипервенство отдано, студентке 4 курса бакалавриата по специальности «Прикладная информатика» физико-математического факультета, председателю Объединенного совета обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева». Кроме того, сегодня глава администрации города Орла Александр Муромский, мэр Орла Василий Новиков и зам. председателя орловского Облсовета Михаил Вдовин вручили ленту, почетный знак и удостоверение Почетного гражданина города Орла Ефиму Вельковскому - экс-мэру города, а ныне ведущему инспектору по контролю за исполнением поручений губернатора Орловской области, внесшему большой вклад в социально-экономическое и общественное развитие Орла. Также руководители наградили директора городского центра культуры Елену Майорову, чье имя внесено в «Книгу Почета города». В 2018-м, в году 75-летия освобождения Орла снова назовут имена тех, кто пишет новейшую историю старинного города.





Надежда Невматулина

4 августа 2017 года







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