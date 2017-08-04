Новости версия для печати В Покровском районе предали земле останки бойцов Красной Армии, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны 79 красноармейцев были найдены поисковиками объединения «Огненная дуга». Церемония погребения и митинг Памяти собрал больше сотни покровчан.



Поисковики нашли этих солдат в госпитальных ямах. 78 мужчин и одна девушка. Благодаря архивам имена 69 красноармейцев удалось установить. Информация ещё о 10 бойцах тоже будет установлена, уверены поисковики. Николай Андреев, руководитель молодёжного поискового объединения «Огненная дуга»: «Обработать пришлось несколько тысяч фамилий для того, чтобы вычленить имена тех, кто находился здесь». Полтора года не прерывались бои у Покровского - тогда ещё деревни Хорошей. С декабря 1941-го по июль 1943-го. Захватчик отступил лишь после сосредоточенного удара левого крыла Брянского и правого крыла Центрального фронта. Этот подвиг Орловщина не забудет никогда, как и тех, кто отдал свои жизни в схватках с фашизмом. Алексей Кустов, начальник управления делами администрации Покровского района: «Здесь будут проведены работы по приведению в надлежащее состояние данного воинского захоронения. Будут высажены цветы. Имена будут нанесены на гранитных плитах». Но увековечивают на Орловщине имена защитников не только власти, но и обычные люди. В деревне Чибисо́вка, недалеко от райцентра, один из бывших жителей на собственные средства установил памятник в честь земляков, не вернувшихся с войны. Тамара Водопьянова, и.о. главы Владимировского сельского поселения: «Во время Великой Отечественной войны из этого населённого пункта на фронт ушли и не вернулись 21 человек. Наш житель, который в семилетнем возрасте уехал в Липецк, спустя 74 года после войны решил увековечить память об этих людях, и при въезде в Чибисо́вку сделал мемориал». Откроют этот памятник 1 сентября. Нужно доработать пару мелочей. Сами сельчане пообещали, что тропа к нему не зарастёт никогда.





Антон Киселёв

4 августа 2017 года







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