Специалисты обследовали стену дома на набережной Дубровинского

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пятница
4.08.2017
20:23:54
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Специалисты обследовали стену дома на набережной ДубровинскогоРазрушающийся дом № 68 на набережной Дубровинского в Орле обещают внести в программу капремонта этого года.
4 августа зам. главы администрации города Орла Артем Митасов провел совещание с участием представителей городского управления безопасности, управления городского хозяйства и транспорта, жилищного отдела, правового управления. На совещании были обсуждены первоочередные меры по исправлению ситуации, сложившейся с домом №68 на набережной Дубровинского.
Сегодня специалисты управляющей компании обследовали стену дома, завтра УК планирует приступить к проведению страховочных мероприятий по укреплению стены и для предотвращения развития дальнейшей деформации.
Администрация города Орла повторно обратится в правительство Орловской области по включению дома №68 по набережной Дубровинского в программу капитального ремонта на 2017 год, сообщает пресс-служба администрации города Орла.
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