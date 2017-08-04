Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- 74 года без войны. Поздравить ветеранов и потомков победителей приехало много гостей. - Единственный в стране памятник детству, перечеркнутому войной. Триединый мемориал открыли сегодня в Орловском районе. - Героям – последние почести. Церемония погребения и митинг памяти собрал больше сотни покровчан. - Девять обладателей бронзовых орлов. Сегодня вручили награды ежегодного конкурса «Лицо города».

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Вести-Орёл

4 августа 2017 года







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