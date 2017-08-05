Новости версия для печати В праздничные дни Орел посетила белорусская делегация В прошлом году между Орлом и белорусским Жодино был подписан договор о сотрудничестве



Гости побывали на основных мероприятиях, посвященных Дню города, и поделились впечатлениями.



Наталья Сушко, председатель Жодинского городского Совета депутатов: «Очень впечатлила нас церемония награждения, сколько людей было отмечено, скольким людям были вручены награды, отданы почести, сказаны слова благодарности. Замечательный город, удивительный город, удивительные традиции в городе, и все нам нравится, многое уже для себя взяли на вооружение - то, что мы применим у себя в городе».





Татьяна Напольских

5 августа 2017 года







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