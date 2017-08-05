Новости версия для печати Орловский бизнес-омбудсмен сможет принимать участие в гласных оперативно-розыскных мероприятиях полиции Соответствующее соглашение подписано с управлением МВД России по Орловской области.



Условием участия уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгения Лыкина в указанных мероприятиях является согласие (заявление) лица, в отношении которого они проводятся.



Закрепление нового направления взаимодействия регионального УМВД России и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области направлено на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, недопущение необоснованного давления на бизнес.





Максим Шилов

5 августа 2017 года







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