Новости версия для печати Накануне Дня города в Орле появилось пять новых семей Традиции проводить «Созвездие Орла» исполнилось уже 7 лет. И за это время больше, чем для 80 пар День города стал двойным праздником.



В минувшую пятницу «Созвездие любви» расцвело в самом центре Орла. Ставший уже традиционным праздник любви собрал немало зрителей. Но главными участниками стали 5 молодых семейных пар. Секреты долгой и счастливой жизни им раскрыли «золотые пары», которые идут по жизни рука об руку уже полвека.





Орловское Информбюро

5 августа 2017 года







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