Новости версия для печати Орловские спасатели обеспечивают безопасность во время праздничных торжеств В связи с проведением массовых торжественных мероприятий в честь Дня города в Орле сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области несут службу в режиме повышенной готовности.



В местах проведения праздничных мероприятий и запуска фейерверков на территории города Орла организовано дежурство инспекторского состава.



Для обеспечения пожарной безопасности в местах расположения пусковых установок для производства салюта дежурят пожарные автомобили. Дежурно-диспетчерские службы ведут мониторинг обстановки в городе. Рядом с водными объектами организовано патрулирование, сообщает сайт регионального МЧС.





Орловское Информбюро

5 августа 2017 года







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