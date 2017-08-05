Новости версия для печати Крылатый город в очередной раз салютует Победе В Орле отмечают 74-ю годовщину освобождения Орла.



Главным событием этой недели на Орловщине стал один из самых любимых орловцами праздников. День города и 74 годовщину освобождения Орла его жители отмечали несколько дней, но кульминаций праздника, конечно, было 5 августа.



Сквер Танкистов уже много лет является одним из главных символов праздника. Здесь изображено как наши войска двигались к самому центру – к Орлу. С того памятного для всей страны дня минуло уже 74 года, и каждый год сюда, в сквер Танкистов, приходят орловцы, чтобы увидеть Вечный огонь и снова все вспомнить.



9 мая именно сквер Танкистов становится последней точкой на карте орловского Бессмертного полка. А 5 августа в первых рядах те, кто слышал победный голос Левитана в мае 1945-го.



Сценарий памятного митинга уже много лет неизменен. Дом № 1 на площади Мира в 1943 году был одним из немногих уцелевших в почти стертом с лица земли Орле.



За свободу нашего региона жизни отдали 450 тысяч советских солдат. Население самого города уменьшилось в четыре раза. В память об ушедших – минута молчания. В память о подвиге – развивающееся над Орлом знамя Победы.



После августа 1943-го Орлу и его жителям предстояла огромная работа - возрождать город из руин и вместе со всей страной приближать тот самый победный месяц май.



В день города в Орле все добрые слова и цветы - тем, кто выстоял и победил, и тем, кто и сегодня готов доказать: «Броня крепка и танки наши быстры».









Анна Боева

5 августа 2017 года







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