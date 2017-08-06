Новости версия для печати Орёл празднует День города На площади им. Ленина стартовала велосипедная гонка-критериум. Рядом у входа в городской Парк любители русского жима выясняли кто сильнее. Тут же развернулся настоящий «Город мастеров».



День города, это праздник, который объединяет тех, чья судьба так или иначе связана с Орлом. Сегодня спустя год после 450–летия, горожане его празднуют так же шумно и весело. В городском парке культуры и отдыха с самого утра работала ярмарка народных промыслов. Кукольный мастер Татьяна Малахова не отрывается от дела даже во время ярмарки. Мастерит очередного домовенка. Говорит у каждого свой характер и все индивидуальны. Показать свое мастерство приехали и народные умельцы из Беларуси. По словам Александра Плистова, он единственный кто занимается на его родине художественной гальванопластикой. Делает иконы и картины. На одну, размером десять на десять сантиметров, уходит около двух недель. «Это не чеканка, ни штамповка, не литье, а именно это сделано выращиванием молекул. Осаждаю молекулы в нужное место на определенный рельефы, и получается вот такое изделие», - говорит Александр. Горожане останавливаются возле каждой палатки. Кто купить, а кто просто посмотреть на работы мастеров. Не только ярмарка мастеров привлекла внимание горожан и гостей города. С утра сюда пришли все те, кто не может представить себе жизни без русского жима. В программе два вида соревнований: дивизионная русская тройка и классический русский жим. Как объясняет председатель Организационно-технического комитета МРОО «Федерация русского жима» Андрей Гальцов: «Русская тройка это выжимание максимально большого веса в течение трёх подходов. Классический русский жим это выжимание фиксированного веса штанги». Ежегодно на площади им. Ленина в День города берет старт и велосипедная гонка-критериум. На этот раз более семидесяти участников боролись за звание самого быстрого. Их разделили на три возрастные группы. Самым младшим по одиннадцать лет, старшим шестнадцать. За всех одинаково болели родители и все, кто пришел их поддержать. Все победители были отмечены грамотами и призами.









Анна Вайсергисер

5 августа 2017 года







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