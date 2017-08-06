Орёл празднует День города

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воскресенье
6.08.2017
1:15:05
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Орёл празднует День городаНа площади им. Ленина стартовала велосипедная гонка-критериум. Рядом у входа в городской Парк любители русского жима выясняли кто сильнее. Тут же развернулся настоящий «Город мастеров».
День города, это праздник, который объединяет тех, чья судьба так или иначе связана с Орлом. Сегодня спустя год после 450–летия, горожане его празднуют так же шумно и весело. В городском парке культуры и отдыха с самого утра работала ярмарка народных промыслов.
Кукольный мастер Татьяна Малахова не отрывается от дела даже во время ярмарки. Мастерит очередного домовенка. Говорит у каждого свой характер и все индивидуальны.
Показать свое мастерство приехали и народные умельцы из Беларуси. По словам Александра Плистова, он единственный кто занимается на его родине художественной гальванопластикой. Делает иконы и картины. На одну, размером десять на десять сантиметров, уходит около двух недель.
Горожане останавливаются возле каждой палатки. Кто купить, а кто просто посмотреть на работы мастеров.
Не только ярмарка мастеров привлекла внимание горожан и гостей города. С утра сюда пришли все те, кто не может представить себе жизни без русского жима. В программе два вида соревнований: дивизионная русская тройка и классический русский жим.
Как объясняет председатель Организационно-технического комитета МРОО «Федерация русского жима» Андрей Гальцов: «Русская тройка это выжимание максимально большого веса в течение трёх подходов. Классический русский жим это выжимание фиксированного веса штанги».
Ежегодно на площади им. Ленина в День города берет старт и велосипедная гонка-критериум. На этот раз более семидесяти участников боролись за звание самого быстрого. Их разделили на три возрастные группы. Самым младшим по одиннадцать лет, старшим шестнадцать. За всех одинаково болели родители и все, кто пришел их поддержать. Все победители были отмечены грамотами и призами.
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