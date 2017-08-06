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Сегодня – День железнодорожника

Накануне чествовали тех, кем гордится Орловско-Курский регион московской железной дороги.

Осенью исполняется 180 лет со дня запуска движения по первой в стране железнодорожной линии. За эти годы железнодорожная отрасль прошла сложный, насыщенный событиями путь. Большой вклад в развитие отрасли вносят и орловские железнодорожники. 
Юрий Кобзарь, заместитель начальника МЖД по территориальному управлению: «Мы выполнили все обязательства и в социальных вопросах, и в вопросах взаимодействия с администрацией города и администрацией области. Хочу сказать, что на сегодняшний день  мы являемся и будем оставаться самым надежным партнером для любой администрации, любой ветви власти». 
Действительно, Орловско-Курскому региону, как и всей Московской железной дороге, есть чем гордиться. Показатели и достижения с каждым годом становятся все весомее. 
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Сотрудничество с железной дорогой мы будем и дальше укреплять. Вместе с вами будем обеспечивать устойчивое, поступательное развитие Орловщины. Хочу поблагодарить всех за проделанную работу, за нелегкий и достойный труд». 
Накануне праздника во Дворце культуры железнодорожников собрались те, кто связал свою судьбу со стальными магистралями не на пару лет, а на всю жизнь. Здесь умеют работать и умеют ценить свой труд, заботятся о ветеранах и по-отечески опекают молодежь. 
 
С профессиональным праздником орловских железнодорожников поздравили представители руководства города и области. Многие были награждены грамотами губернатора, Городского и Областного Советов народных депутатов. А творческим подарком для всех собравшихся стал яркий праздничный концерт. Кроме того, в сквере Железнодорожников прошли и веселые спортивные соревнования для семейных команд.
 





Оксана Гранн
6 августа 2017 года

 


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