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Сегодня – День железнодорожника

Осенью исполняется 180 лет со дня запуска движения по первой в стране железнодорожной линии. За эти годы железнодорожная отрасль прошла сложный, насыщенный событиями путь. Большой вклад в развитие отрасли вносят и орловские железнодорожники.

Юрий Кобзарь, заместитель начальника МЖД по территориальному управлению: «Мы выполнили все обязательства и в социальных вопросах, и в вопросах взаимодействия с администрацией города и администрацией области. Хочу сказать, что на сегодняшний день мы являемся и будем оставаться самым надежным партнером для любой администрации, любой ветви власти».

Действительно, Орловско-Курскому региону, как и всей Московской железной дороге, есть чем гордиться. Показатели и достижения с каждым годом становятся все весомее.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Сотрудничество с железной дорогой мы будем и дальше укреплять. Вместе с вами будем обеспечивать устойчивое, поступательное развитие Орловщины. Хочу поблагодарить всех за проделанную работу, за нелегкий и достойный труд».

Накануне праздника во Дворце культуры железнодорожников собрались те, кто связал свою судьбу со стальными магистралями не на пару лет, а на всю жизнь. Здесь умеют работать и умеют ценить свой труд, заботятся о ветеранах и по-отечески опекают молодежь.

С профессиональным праздником орловских железнодорожников поздравили представители руководства города и области. Многие были награждены грамотами губернатора, Городского и Областного Советов народных депутатов. А творческим подарком для всех собравшихся стал яркий праздничный концерт. Кроме того, в сквере Железнодорожников прошли и веселые спортивные соревнования для семейных команд.