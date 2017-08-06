Новости версия для печати Городские власти проверят уровень благоустройства орловских дворов Уже осмотрено около 70% придомовых территорий.



Для этого в каждом из четырех районов областного центра созданы рабочие группы, в состав которых вошли специалисты хозяйственных управлений администрации. Комиссии предстоит осмотреть более двух тысяч дворовых территорий многоквартирных жилых домов. По каждому объекту составляется паспорт благоустройства, в котором дается оценка их состоянию.



Информацию проанализируют и учтут в подготовке муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы».





Мария Семак

6 августа 2017 года







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